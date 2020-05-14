Ezgi Mola'dan örnek alınacak hamle hala kiracılarından kira parası almıyor
NİŞANTAŞI'nda köpeklerini gezdirirken basın mensuplarıyla kısa bir sohbet eden Ezgi Mola, koronavirüs sebebiyle birkaç ay daha kira almayacağını açıkladı.
Koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmeye başladığı daha ilk zamanlarda Ezgi Mola, sosyal medya hesabından çağrıda bulunmuş, hatta yardımın öncüsü olup kiracılarından kira istemediğine dair attığı mesajları herkese göstermişti.
3 can sahibi olan Mola, köpeklerini Nişantaşı'nda gezdirirken konuya ilişkin yeni açıklamalar yaptı. Hayvanlarla yaşamanın kendisi için kolay olduğunu belirtip, pet-shopların kapatılması gerektiğini savunan Mola, hayvan ticaretinin durmasını da istediğini Snob Magazin'e şu sözlerle dile getirdi:
''Bu canlarla yaşamak hiç zor değil, imkanım olsa 10 tane daha alır onları da kurtarırdım. Kuki'yi satılmaktan kurtardım. Kapatılsın tabii ki pet-shoplar bunu doğru buluyorum, sadece hayvanların aksesuar ve mama ihtiyaçlarını karşılaması gereken bir yer olmalı oraları, ticaretinin yapılması doğru değil.''
Salgın döneminde birçok insanın kedi ve köpeklerini barınak ya da ormanlara bıraktığının hatırlatılmasıyla, hayvanlardan insanlara koronavirüs geçemeyeceğini anlatan Ezgi Mola şöyle konuştu: