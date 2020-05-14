Ezgi Mola'dan örnek alınacak hamle hala kiracılarından kira parası almıyor

''Bu canlarla yaşamak hiç zor değil, imkanım olsa 10 tane daha alır onları da kurtarırdım. Kuki'yi satılmaktan kurtardım. Kapatılsın tabii ki pet-shoplar bunu doğru buluyorum, sadece hayvanların aksesuar ve mama ihtiyaçlarını karşılaması gereken bir yer olmalı oraları, ticaretinin yapılması doğru değil.''