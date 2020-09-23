Ezgi Mola yıktı geçti Masumlar Apartmanı dizisindeki sır Twitter'a damga vurdu
Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar gibi isimlerin başrolde olduğu Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümünde ortaya çıkan sır sosyal medyaya damgasını vurdu.
Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından gerçek hikayelerle uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisi yeni bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitledi. İlk bölümden itibaren sosyal medyayı da sallayan Masumlar Apartmanı dizisinin ikinci bölümünde de Twitter'da hem dizinin adı hem de Ezgi Mola TT (en çok konuşulanlar) listesine girdi.
Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde, ailenin en aklı başında görünen üyesi Han'ın geçmişinden kaynaklanan bir takıntısı herkesi şaşırttı. Şirket sahibi ve zengin bir karakter olan Han'ın, geceleri herkesten habersiz sokakta çöp topladığı ortaya çıktı.
Sosyal medya kullanıcıları Han'ın çöp toplamasıyla ilgili çok sayıda paylaşım yapmasının yanı sıra Ezgi Mola'nın oyunculuğuna da övgüler yağdırdı.
Masumlar Apartmanın'ın son bölümünde ise geçirdikleri kaza sonrasında tanışan ve aralarında yakınlaşma olan İnci ile Han'ın yolları bu defa komşu olarak kesişti. Han'ın kiralık evini İnci'nin tutması sonrasında Safiye çılgına döndü. Han'ın İnci ile sevgili olduğunu düşünen Safiye, evi kiralamak istemedi.