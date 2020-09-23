Ezgi Mola yıktı geçti Masumlar Apartmanı dizisindeki sır Twitter'a damga vurdu

Masumlar Apartmanın'ın son bölümünde ise geçirdikleri kaza sonrasında tanışan ve aralarında yakınlaşma olan İnci ile Han'ın yolları bu defa komşu olarak kesişti. Han'ın kiralık evini İnci'nin tutması sonrasında Safiye çılgına döndü. Han'ın İnci ile sevgili olduğunu düşünen Safiye, evi kiralamak istemedi.