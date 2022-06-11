Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın ayak kokusu paylaşımları! ''Arkamı bir döndüm, çıplak ayakları dibimde duruyor..''
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, Merve Dizdar ile birlikte yaptıkları uçak seyahati sırasında ayak kokusu nedeniyle yaşadıkları rahatsızlığı kayda aldı. Oyuncu sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla takipçilerini hem güldürdü hemde isyan etti.. İşte o görüntüler
Birden fazla projede birlikte yer alan oyuncu Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın aralarında geçen sohbetler ve birlikte yaşadıkları olaylar sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.
Bu kez ise uçak seyahati sırasında ayak kokusu nedeniyle yaşadıkları rahatsızlığı sosyal medyada dile getirmeleri gündem oldu. Mola, uçaktaki o anları sosyal medyadan paylaşarak "Mahvolduk, yarım saattir'' dedi.
'Kapı açık gitsek olur mu?'
Sosyal medya hesabında milyonlarca takipçisi olan Mola, yaşadıkları zorlu süreci paylaşarak sitemde bulundu.
Art arda videolar yayımlayan Mola şöyle konuştu: "Uçakta bir ayak kokusu var. Çocuğum (Merve Dizdar) çok hassas, burnu çok hassas. Mahvolduk, yarım saattir 'Kapı açık gitsek olur mu?' diye rica ediyoruz.
Bittik! Ayak kokusu olamaz ya! Çok zor değil be, her gün kalkacaksın yıkanacaksın ya da akşam pijamanı giymeden yıkanacaksın Allah'ın cezası." dedi.