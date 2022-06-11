Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın ayak kokusu paylaşımları! ''Arkamı bir döndüm, çıplak ayakları dibimde duruyor..''

'Kapı açık gitsek olur mu?'

Sosyal medya hesabında milyonlarca takipçisi olan Mola, yaşadıkları zorlu süreci paylaşarak sitemde bulundu.

Art arda videolar yayımlayan Mola şöyle konuştu: "Uçakta bir ayak kokusu var. Çocuğum (Merve Dizdar) çok hassas, burnu çok hassas. Mahvolduk, yarım saattir 'Kapı açık gitsek olur mu?' diye rica ediyoruz.