BIST 2.543
DOLAR 17,11
EURO 18,01
ALTIN 1.029,96

Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın ayak kokusu paylaşımları! ''Arkamı bir döndüm, çıplak ayakları dibimde duruyor..''

Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın ayak kokusu paylaşımları! ''Arkamı bir döndüm, çıplak ayakları dibimde duruyor..''

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, Merve Dizdar ile birlikte yaptıkları uçak seyahati sırasında ayak kokusu nedeniyle yaşadıkları rahatsızlığı kayda aldı. Oyuncu sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla takipçilerini hem güldürdü hemde isyan etti.. İşte o görüntüler

Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın ayak kokusu paylaşımları! ''Arkamı bir döndüm, çıplak ayakları dibimde duruyor..''

Birden fazla projede birlikte yer alan oyuncu Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın aralarında geçen sohbetler ve birlikte yaşadıkları olaylar sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

111
Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın ayak kokusu paylaşımları! ''Arkamı bir döndüm, çıplak ayakları dibimde duruyor..''

Bu kez ise uçak seyahati sırasında ayak kokusu nedeniyle yaşadıkları rahatsızlığı sosyal medyada dile getirmeleri gündem oldu. Mola, uçaktaki o anları sosyal medyadan paylaşarak "Mahvolduk, yarım saattir'' dedi.

211
Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın ayak kokusu paylaşımları! ''Arkamı bir döndüm, çıplak ayakları dibimde duruyor..''

'Kapı açık gitsek olur mu?'

 Sosyal medya hesabında milyonlarca takipçisi olan Mola, yaşadıkları zorlu süreci paylaşarak sitemde bulundu.

Art arda videolar yayımlayan Mola şöyle konuştu: "Uçakta bir ayak kokusu var. Çocuğum (Merve Dizdar) çok hassas, burnu çok hassas. Mahvolduk, yarım saattir 'Kapı açık gitsek olur mu?' diye rica ediyoruz.

311
Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın ayak kokusu paylaşımları! ''Arkamı bir döndüm, çıplak ayakları dibimde duruyor..''

Bittik! Ayak kokusu olamaz ya! Çok zor değil be, her gün kalkacaksın yıkanacaksın ya da akşam pijamanı giymeden yıkanacaksın Allah'ın cezası." dedi.

411