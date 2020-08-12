Ezgi Mola sevgilisiyle pozunu paylaştı Seda Sayan'ın yorumu olay oldu

İşletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile uzun bir süredir beraber olan Ezgi Mola, Alaçatı'da hem tatil yapıp hem de ortak mekanları Boop için çalışıyor. İkili, hem tatil hem iş derken sosyal medyayı da ihmal etmiyor. Dün Mola, Instagram hesabına sevgilisiyle yeni fotoğraf yükledi.