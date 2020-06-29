Ezgi Mola Muazzez Abacı oldu taklidiyle herkesi gülmekten kırdı geçirdi
Ezgi Mola, Melikşah Altuntaş ve Bartu Küçükçağlayan'ın Instagram canlı yayını Mücbir Sebepler'in sezon finali için Muazzez Abacı oldu, herkes kahkahalara boğuldu.
Koronavirüs günlerinde Bartu Küçükçağlayan, Melikşah Altuntaş ile beraber sosyal medya hesabı Instagram'dan canlı yayınlar yapmaya başladı. Mücbir Sebepler adını verdikleri yayınlara birçok ünlü isim de konuk olarak dahi oldu. Ezgi Mola da bu isimlerden biri oldu.
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Rol aldığı her projedeki başarısının yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı eğlenceli paylaşımlarla gündemden düşmeyen Ezgi Mola, bu defa Muazzez Abacı haliyle adından söz ettirdi.
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Muazzez Abacı kılığına giren Mola, taklidiyle kırıp geçirdi. Bu anları Instagram hesabından paylaşan oyuncuya meslektaşlarından da tebrik yorumları yağdı.
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Cem Davran kısa sürede 176 binden fazla beğeni alan Mola için "Allah seni bildiği gibi yapsın, evde kahkaha attık. Deli şey" yorumunu yaptı.
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