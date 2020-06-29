Ezgi Mola Muazzez Abacı oldu taklidiyle herkesi gülmekten kırdı geçirdi

Koronavirüs günlerinde Bartu Küçükçağlayan, Melikşah Altuntaş ile beraber sosyal medya hesabı Instagram'dan canlı yayınlar yapmaya başladı. Mücbir Sebepler adını verdikleri yayınlara birçok ünlü isim de konuk olarak dahi oldu. Ezgi Mola da bu isimlerden biri oldu.