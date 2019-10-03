Ezgi Mola işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile evleniyor
Ezgi Mola, bir süredir beraber olduğu işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile evleniyor.
Ezgi Mola, 1 senedir aşk yaşadığı işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile ortak bir mekan açmanın ardından hayatını da birleştirmeye karar verdi. TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' adlı magazin programının haberine göre, Mola, evlilik kararı aldı.
Alaçatı'da işletmeci sevgilisi ile beraber bir gece mekanı açan Mola, sevgilisi Aksakallı'yı hayatına da ortak edecek. İddialara göre, Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı, 2020 yılında nikah masasına oturarak dünyaevine girecek.
Peki, Ezgi Mola'nın sevgilisi Mustafa Aksakallı kimdir?
Ezgi Mola'yla aşk yaşayan Mustafa Sakallı, Tren Port Alaca işletmesinin sahibi. Mekanın işletmecisi olan Mustafa Sakallı, Enis Arıkan, Berkay, Gizem Karaca ve Kerimcan Durmaz'ın yakın arkadaşı.
Özellikle Tren Port Alaca işletmesi Kerimcan Durmaz'ın sıklıkla çıktığı işletme olarak dikkat çekiyor. 53 bin takipçisi bulunan Mustafa Aksakallı'nın Kuşadası'nda eğlence merkezi bulunuyor. İzmir'li olan Aksakallı 1.80 boyundadır.