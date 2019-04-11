Ezgi Mola çıldırdı: Sülalesiyle birlikte yok olsun!

Ankara'da Yenimahalle'ye bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde bir parkta yaşayan sokak köpekleri zehirlenerek öldürüldü. Bölgede farklı noktalarda, 13 köpeğin cansız bedeni bulunurken, yaklaşık yedi köpeğin kaybolduğu ve altı köpeğin de tedavi altına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada üç kişi gözaltına alındı.