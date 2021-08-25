Ezgi Mola 2 doz aşı sonrası koronaya yakalandı! Testlerin yarısı negatif ve pozitif

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mola, "Arkadaşlar, temasım olduğu için kendimi karantinaya aldım. 7 kez test oldum, testlerimin bazıları pozitif, bazıları ise negatif. Dolayısıyla bu risk durumu devam ettiği için de sürekli negatif çıkana kadar ben testlerime devam edeceğim. İki doz aşı olmamın etkisiyle en ufak bir semptom göstermiyorum" ifadeleri kullandı.