Ezgi Mola 2 doz aşı sonrası koronaya yakalandı! Testlerin yarısı negatif ve pozitif
TRT! Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye rolüne hayat veren Ezgi Mola, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. Ezgi Mola iki doz aşısını da yaptırmasının ardından Covid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.
'Masumlar Apartmanı'nda 'Safiye' rolüne hayat veren Ezgi Mola, koronavirüse yakalandı. Mola'nın testinin pozitif çıkmasının ardından yakın arkadaşları panik oldu ve test yaptırmaya koştu. Hastalığı hafif atlattığını belirten ünlü oyuncu, son durumuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mola, "Arkadaşlar, temasım olduğu için kendimi karantinaya aldım. 7 kez test oldum, testlerimin bazıları pozitif, bazıları ise negatif. Dolayısıyla bu risk durumu devam ettiği için de sürekli negatif çıkana kadar ben testlerime devam edeceğim. İki doz aşı olmamın etkisiyle en ufak bir semptom göstermiyorum" ifadeleri kullandı.
'İyi ki aşımı da yaptırmışım'
"Ne bir ağrı ne bir ateş hiçbir semptom yok. O yüzden de gerçekten 'İyi ki aşımı da yaptırmışım' diyorum" diyen Mola, "Ne yazık ki yoğun bakımda ünitesine bulunan hastalarının yüzde 90'ının aşısı yok. Lütfen siz de aşınızı yaptırın" ifadeleriyle aşı olma çağrısında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından, ünlü oyuncular Şener Şen ve Ezgi Mola'nın yer aldığı yeni koronavirüs aşısı kamu spotu videolarını paylaşmıştı.