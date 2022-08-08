Ezel dizisinde fırtınalar estirmişti! Bade İşçil'den yıllar sonra diziye dair olay olacak itiraflar...

Hülya Koçyiğit'in sunduğu Film Gibi hayatlar programına konuk olan ünlü oyuncu Bade İşçil 2009 yılında yayınlanan kariyerinin dönüm noktası olan Ezel dizisi hakkında itiraflarda bulundu. İtiraflarıyla herkesi şaşkına çeviren ünlü oyuncu oyunculuk kariyeri hakkında da konuştu.