Ezel dizisinde fırtınalar estirmişti! Bade İşçil'den yıllar sonra diziye dair olay olacak itiraflar...
Bade İşçil katıldığı bir programda rol aldığı diziler hakkında itiraflarda bulundu. Ünlü oyuncu kariyerinin dönüm noktası olan Ezel dizisi hakkında söyledikleriyle herkesi şaşırttı.
Hülya Koçyiğit'in sunduğu Film Gibi hayatlar programına konuk olan ünlü oyuncu Bade İşçil 2009 yılında yayınlanan kariyerinin dönüm noktası olan Ezel dizisi hakkında itiraflarda bulundu. İtiraflarıyla herkesi şaşkına çeviren ünlü oyuncu oyunculuk kariyeri hakkında da konuştu.
Kuzey Güney, Ufak Tefek Cinayetler, Aşk 101, gibi birçok yapımda yer alan güzel oyuncu yükselişini, yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı Ezel dizisiyle sağladı.
Geçtiğimiz günlerde Hülya Koçyiğit'in "Film Gibi Hayatlar" programına katılan başarılı oyuncu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Son dönemde dijital platformda yayınlanan Duygu Asena’nın aynı adlı eserinden uyarlanan 'Aslında Özgürsün' dizisinde rol alan İşçil oyunculuktaki sınırlarına ilişkin sorulan sorulara yanıtladı.