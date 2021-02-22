Ezel dizisi itirafı Toygar Işıklı'dan seneler sonra geldi Cansu Dere Kenan İmirzalıoğlu...
Seneler önce yayımlanan, Ezel dizisinin müziklerini yapan Toygar Işıklı'dan bomba bir itiraf geldi. Cansu Dere ve Kenan İmirzalıoğlu Ezel'in başrollerindeydi.
Şimdiye kadar efsaneleşen birçok diziye müzik yapan Toygar Işıklı bir dönemin efsane dizisi Ezel'in de şarkılarını kendisi bestelemişti. Döneminin en çok izlenen hatta şimdilerde bile sıklıkla adından söz ettiren Ezel dizisi'nin üzerinden 12 yıl geçti.
Senaryosu ve müzikleri ile izleyenlerden beğeni toplayan 'Ezel' dizisinin müziklerini yapan Toygar Işıklı'dan da 12 yıl sonra bir itiraf geldi.
Işıklı, "Bu bestemi kimse beğenmez demiş ve bilgisayarımın çöp sepetine atmıştım. Eşim 'lütfen bunu stüdyoda kaydet, öyle karar ver, bu çok güzel' diyerek beni ikna etmişti. Ben de öyle yaptım ve 'Eyşan' 12 yıldır en çok dinlenen bestem oldu" diyerek itiraf etti.
Sevilen dizi 'Ezel', aradan geçen yıllarda unutulmamış, 25 aralık tarihinde Twitter'da günün konusu olmuştu.