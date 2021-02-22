Ezel dizisi itirafı Toygar Işıklı'dan seneler sonra geldi Cansu Dere Kenan İmirzalıoğlu...

Işıklı, "Bu bestemi kimse beğenmez demiş ve bilgisayarımın çöp sepetine atmıştım. Eşim 'lütfen bunu stüdyoda kaydet, öyle karar ver, bu çok güzel' diyerek beni ikna etmişti. Ben de öyle yaptım ve 'Eyşan' 12 yıldır en çok dinlenen bestem oldu" diyerek itiraf etti.