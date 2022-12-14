Ezel Bayraktar olayı ne? ATV'ye çıktı Müge Anlı tırnaklarını yedi! Böyle arsızı görülmedi

Maskeyle geldi yüzünü açtı

Canlı yayına maske ile çıkan Ezel Bayraktar, Müge Anlı'nın, "Ben şu an yüzümü göstermek istemiyorum. Eee oyuncu olmayacak mısın, aç yüzünü göster" ısrarının ardından maskesini çıkardı. Kendisini 'oyuncu oldum' diye lanse eden Ezel Bayraktar, "Ben oyuncu olacağım, bir dizi projem var. İmzalar atıldı." açıklamalarını yaptı. 300 bin lirayı ailesine tekrar ödeyeceğini söyleyen Ezel Bayraktar, Müge Anlı "hadi ver parayı' deyince "Şu an veremem, para çar çur oldu ama oyunculuktan kazanınca vereceğim" dedi.