Ezber bozan keşif! Aylar sonra gizemi çözüldü: İşte covid-19'un etkilemediği grup
Dünyanın koronavirüs ile mücadelesi sürerken, İskoçya'dan ezber bozan bir haber geldi.
Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüs ile yatıp koronavirüs ile kalkıyor. İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen virüs 10 milyonlarca kişiye bulaştı.
4.5 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan virüs bilim dünyasının bir numaralı gündemi. Koronavirüsü mercek altına alan bilim insanları neredeyse her gen yeni bir bilgiye ulaşıyor.
Bu sayede 'eski normal'lerimizi geride bırakmamıza neden olan virüsü daha iyi tanıyor ve onunla nasıl mücadele edebileceğimizi belirleyebiliyor. Virüs son dönemde varyantları ile gündemde.
O varyantlardan en dikkat çekeni ise Delta. Delta dünya genelindeki vaka sayılarında artışa neden olurken, tabiri caizse yüreklere su serpen haber İskoçya'dan geldi.