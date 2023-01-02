EYT'linin alacağı ilk maaş belli oldu! İşte promosyonlu ve ikramiyeli en düşük maaş

Geride bıraktığımız yılın en çok konuşulan başlıklardan biri olan EYT'de yaş sınırı düğümü çözüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanların herhangi bir yaş sınırına bağlık olmaksızın emekli olabileceğini açıkladı. Peki, kim ne kadar maaş alacak? Emeklilere yapılacak olan Ocak zammı Şubat'ta alınacak ilk maaşa yansıyacak mı? Emeklilik hesabı yapanlar şimdi bu sorulara yanıt arıyor. İşte tüm detaylar...