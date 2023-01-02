EYT'linin alacağı ilk maaş belli oldu! İşte promosyonlu ve ikramiyeli en düşük maaş
Yeni yıl ile birlikte tüm gözler Meclis'e çevrildi. Milyonlarca EYT'li düzenlemenin bir an önce yasalaşmasını beklerken bir yandan da emekli maaşı hesabı yapmaya başladı. Uzmanlar emekli maaşlarının 5 bin 500 ile 9 bin TL arasında değişeceğini söylerken, EYT'lilerin ilk maaşlarını alacakları tarihi de açıkladılar Öte yandan memur ve emeklilerin beklediği Ocak zammından EYT'lilerin de yararlanması beklenirken, promosyon müjdesi de geldi.
Geride bıraktığımız yılın en çok konuşulan başlıklardan biri olan EYT'de yaş sınırı düğümü çözüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanların herhangi bir yaş sınırına bağlık olmaksızın emekli olabileceğini açıkladı. Peki, kim ne kadar maaş alacak? Emeklilere yapılacak olan Ocak zammı Şubat'ta alınacak ilk maaşa yansıyacak mı? Emeklilik hesabı yapanlar şimdi bu sorulara yanıt arıyor. İşte tüm detaylar...
EYT'lilerin maaşı ne kadar olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'yaş sınırı yok' açıklamasıyla milyonlarca EYT'liye emeklilik yolu açıldı. Şimdi ise maaş hesapları yapılmaya başlandı.
EYT maaş hesabı nasıl yapılır?
Uzmanlar EYT'lin maaşının 3 adımda hesaplanacağını söylerken, gündemdeki formülün detayları dikkat çekti.
ATV'de yer alan habere göre; öncelikli olarak sigortalının 2000 öncesi kazançları ve ek göstergeleri hesaba katılacak. Bir EYT'linin ne kadar yüksek maaş alacağını 2000 öncesi kazançları belirleyecek.
Ardından 2000 ile 2008 arası kazançlar hesaba katılacak.