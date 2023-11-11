EYT'liler dikkat! Emekliye tüm fark geri ödenecek...

Binlerce EYT'li, emekli maaşlarının düşük olup olmadığını merak ediyor. EYT'li bireyler, eğer emekli maaşlarının düşük olduğunu düşünüyorlarsa ne yapmaları gerektiği konusunda kararsız. Ekonomist Muhammet Bayram'a göre, SGK'ya başvuru yapmak ve durumu dilekçe ile bildirmek gerekiyor.