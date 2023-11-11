EYT'liler dikkat! Emekliye tüm fark geri ödenecek...
200 bine yakın EYT’linin dosyası Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) sıra beklerken yeni bir detay ortaya çıktı. Düşük maaşa yeni ayar geliyor! Emekliye tüm fark geri ödenecek
Milyonlarca emeklinin Ocak ayı itibariyle emekli maaşlarına zam yapılacak, fakat 200 bine yakın EYT'li (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) dosyasında Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) sıra bekliyor. Yeni detaylar ortaya çıkıyor ve bazı kişilerin beklediklerinden daha düşük emekli maaşı aldığı anlaşılıyor, işlemlerin yanlış yapıldığı belirtiliyor.
Ekonomist Muhammet Bayram, SGK'ya başvurarak eksik ödenen emekli aylığı farkını talep edilebileceğini ifade etti. EYT kapsamında emekli aylığı işlemleri hala devam ederken, henüz tamamlanmamış olan 200 bine yakın dosya bulunuyor. SGK, işlemleri hızlandırmak için yoğun bir çaba sarf ediyor.
Binlerce EYT'li, emekli maaşlarının düşük olup olmadığını merak ediyor. EYT'li bireyler, eğer emekli maaşlarının düşük olduğunu düşünüyorlarsa ne yapmaları gerektiği konusunda kararsız. Ekonomist Muhammet Bayram'a göre, SGK'ya başvuru yapmak ve durumu dilekçe ile bildirmek gerekiyor.
Bayram, "Bazı memurların, emeklilik için verilen evraklardaki yanlışlıklar nedeniyle bazı emeklilerin maaşlarının düşük bağlandığını" belirtti. Eğer emekliler, maaşlarının düşük olduğunu düşünüyorsa SGK'ya başvurarak durumu dilekçe ile bildirebilirler. Eğer düşük ödendiği anlaşılırsa, eksik ödenen aylık farkları iade edilecek.