EYT ile emekli olanın ilk maaşı kaç para olacak? SGK hesaplamayı erişime açtı

‘Emekli maaşım ne kadar olacak?’ diye merak edenler öğrenmek için uzun kuyruklar yerine artık internete giriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK)’nun, emekli maaşını merak edenler için yeni bir emekli maaşı hesaplama sistemi hayata geçirmişti. EYT’nin gündeme gelmesi ile birlikte emekli maaşı hesaplama robotuna ilgi artı. Peki o robot nasıl kullanılıyor?