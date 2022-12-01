EYT ile emekli olanın ilk maaşı kaç para olacak? SGK emekli maaşı hesaplamayı erişime açtı
EYT emekli adayları 'emekli olursam ne kadar maaş alırım?' diye merak ediyor. EYT’nin gündeme gelmesi ile en çok merak edilen bu sorunun yanıtı SGK’nın emekli maaşı hesaplama sayfasından öğrenilebiliyor. Peki o sayfa nasıl kullanılıyor? İşte ‘emekli olursam ne kadar maaş alırım?’ sorusunun cevabını bulmanın yöntemi ile ilgili detaylar…
‘Emekli maaşım ne kadar olacak?’ diye merak edenler öğrenmek için uzun kuyruklar yerine artık internete giriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK)’nun, emekli maaşını merak edenler için yeni bir emekli maaşı hesaplama sistemi hayata geçirmişti. EYT’nin gündeme gelmesi ile birlikte emekli maaşı hesaplama robotuna ilgi artı. Peki o robot nasıl kullanılıyor?
İnternete ‘emekli maaşım ne kadar olacak?’ diye yazdığınızda karşınıza sizi SGK’ya yönlendiren bir link çıkıyor. Açılan sayfaya TC kimlik numarası, SGK sicil numarası, baba adı, nüfusa kayıtlı il ve doğum tarihi bilgilerinizi girmeniz yeterli oluyor.
Tüm bilgilerinizi eksiksiz girdikten sonra karşınıza kişisel bilgilerinize ait bir ekran çıkıyor. Orada ‘hesapla’ butonuna tıkladığınızda emekli olduğunuzda alacağınız maaşı görebiliyorsunuz.
Emekliliği yaklaşan da emekliliğine kısa süre kalan da ne kadar emekli maaşı alacağını bu sistem sayesinde görebiliyor.