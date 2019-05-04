Eypio sahnede hayatının şokunu yaşadı: Ne olur yuhalamayın

Organizasyon şirketi tarafından Eypio'nun geldiği ve konserin başlamasına az kaldığı söylenmesine rağmen binlerce kişi isyan etti. En son çare olarak 'Eypio sizinle görüntülü konuşmak istiyor. Arıyoruz ama görüntülü konuşmada ne olur yuhalamayın' denmesine rağmen binlerce kişi tekrar yuhalayınca, görüntülü arama da yapılamadı.