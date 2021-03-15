Exxen'deki Şeref Bey'in oyuncusu Ahmet Rıfat Şungar Esra Gülmen'le evlendi
Şeref Bey'de Haluk Bilginer'le baba-oğlu oynayan Ahmet Rıfat Şungar, Esra Gülmen'le Büyükada'da evlendi.
Son olarak Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'deki Şeref Bey dizisinde rol alan, Ahlat Ağacı filmindeki performansıyla çok konuşulan Ahmet Rıfat Şungar'dan müjdeli haber geldi.
Ahmet Rıfat Şungar ve görsel sanatlar alanındaki başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiren yetenekli sanatçı Esra Gülmen hayatlarını birleştirdi.
Çift, nikah haberini yaptıkları sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Sevenlerini mutluluğa boğan nikah karesi takipçileri tarafından like yağmuruna tutuldu.
Ünlü çift, sevenlerine mutlu haberi Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımla duyurdu.