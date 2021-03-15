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Exxen'deki Şeref Bey'in oyuncusu Ahmet Rıfat Şungar Esra Gülmen'le evlendi

Şeref Bey'de Haluk Bilginer'le baba-oğlu oynayan Ahmet Rıfat Şungar, Esra Gülmen'le Büyükada'da evlendi.

Exxen'deki Şeref Bey'in oyuncusu Ahmet Rıfat Şungar Esra Gülmen'le evlendi

Son olarak Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'deki Şeref Bey dizisinde rol alan, Ahlat Ağacı filmindeki performansıyla çok konuşulan Ahmet Rıfat Şungar'dan müjdeli haber geldi.

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Exxen'deki Şeref Bey'in oyuncusu Ahmet Rıfat Şungar Esra Gülmen'le evlendi

Ahmet Rıfat Şungar ve görsel sanatlar alanındaki başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiren yetenekli sanatçı Esra Gülmen hayatlarını birleştirdi. 

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Exxen'deki Şeref Bey'in oyuncusu Ahmet Rıfat Şungar Esra Gülmen'le evlendi

Çift, nikah haberini yaptıkları sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Sevenlerini mutluluğa boğan nikah karesi takipçileri tarafından like yağmuruna tutuldu.

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Exxen'deki Şeref Bey'in oyuncusu Ahmet Rıfat Şungar Esra Gülmen'le evlendi

Ünlü çift, sevenlerine mutlu haberi Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımla duyurdu. 

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