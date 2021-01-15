Exxen'deki O Ses Türkiye Rap'in jüri üyesinden bir isim yeri göğü inletti Acun açıkladı

Acun Ilıcalı'nın yeni projesi dijital film dizi izleme platformu Exxen sorunlarla başlasa da şimdilerde milyonlarca aboneye ulaştı. Ilıcalı, Exxen'deki yeni projeleri ise tanıtmaya devam ediyor. Ilıcalı'nın son bombası ise O Ses Türkiye Rap.