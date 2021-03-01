Exxen'deki Hükümsüz'ün yıldızı Hande Doğandemir'den ihanet açıklaması
Burçin Terzioğlu'yla Hükümsüz dizisinde rol alan Hande Doğandemir, samimi açıklamalarıyla dikkat çekti.
Acun Ilıcalı'nın kurduğu dijital platform Exxen'de yayınlanan Hükümsüz dizisi kadrosunda yer alan Hande Doğandemir, Hürriyet'e özel açıklamalarda bulundu. Güneşi Beklerken dizisiyle tanınan Doğandemir, aşka ve ihanete dair sözleriyle gündem oldu.
''Kimselere aşık olamamak mı, her aşkınızın kötü bitmesi mi?' sorusuna yanıt veren Doğandemir, 'Hiç aşık olmamak daha kötü... N'olursa olsun, aşkı tatmak güzel duygu'' dedi.
Ünlü oyuncu 'Bir insan için hangisi daha ağırdır: İhaneti bilip de susmak mı, habersiz yaşamak mı?' sorusuna şu yanıtı verdi:
''İhaneti bilip de susmak daha ağır galiba.''
Samimi açıklamalarına devam eden Doğandemir, aşk ve nefretle ilgili sorulan ''Aşkın karşıtı: Nefret mi, kayıtsızlık mı?'' sorusuna ''Nefretin içinde hala aşk vardır. O işin net bitişi kayıtsızlıktır.'' yanıtını verdi.