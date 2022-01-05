EXXEN Konuşanlar'a RTÜK cezasına Hasan Can Kaya'dan 'Kemal Sunal'lı cevap!
EXXEN'de yayınlanan Konuşanlar programında küfürlü konuşmalardan dolayı platforma ceza kesen RTÜK hakkında Hasan Can Kaya ilk kez konuştu...
'Konuşanlar' adlı şovuyla ünlenen Hasan Can Kaya, gösteride küfürlü konuşmaları gazeteci Nihat Genç'in Twitter'da gündeme getirmesinin ardından günlerce sosyal medyada süren bir atışmayla beraber RTÜK'ün Exxen'e idari para cezası kesmesi hakkında ilk kez konuştu. Sessizliğini bozan ünlü komedyen, RTÜK ile ilgili "Çok tutulan mizah işlerinde her seferinde sansür uygulanmıştır. Kemal Sunal'ın 'Eşoleşek' kelimesini sansürleyen bir kurum. Benim üzerimden izleyicilerimi, özellikle Z kuşağını eleştirdiler ona üzüldüm. Yoksa umurumda değil." ifadelerini kullandı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programında kullanılan küfür ve argo ifadeler nedeniyle dijital içerik platformu Exxen'e idari para cezası ve katalogdan çıkarma müeyyidesi uyguladı. Bu gelişmeden sonra Hasan Can Kaya ilk kez eleştirilere yanıt verdi.
"Kemal Sunal'ın 'Eşoleşek' kelimesini sansürleyen bir kurum"
Muhabirlerin kendisine RTÜK'ün programıyla ilgili idari para cezası vermesinin sorması üzerine Hasan Can Kaya, "Çok tutulan mizah işlerinde her seferinde sansür uygulanmıştır. Kemal Sunal'ın 'Eşoleşek' kelimesini sansürleyen bir kurum. Benim üzerimden izleyicilerimi, özellikle Z kuşağını eleştirdiler ona üzüldüm. Yoksa umurumda değil. Güldük eğlendik. Mizah, dili bozma yeridir" dedi.
"Konuşanlar adlı programı muhafazakarlar da muhalifler de izliyorlar"
Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, "Konuşanlar adlı programı muhafazakarlar da muhalifler de izliyorlar. Bunların hepsi bizim programda yan yana gülüp eğlenirler. Konuşanlar izleyicisi akıl sağlığı en olgun kesim bence. Kendiyle barışık insanlar kendiyle dalga geçer. Küfürle güldürüyor diyen adamlar hayatında kimseyi güldürmemiştir." ifadelerini kullandı.