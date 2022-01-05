EXXEN Konuşanlar'a RTÜK cezasına Hasan Can Kaya'dan 'Kemal Sunal'lı cevap!

'Konuşanlar' adlı şovuyla ünlenen Hasan Can Kaya, gösteride küfürlü konuşmaları gazeteci Nihat Genç'in Twitter'da gündeme getirmesinin ardından günlerce sosyal medyada süren bir atışmayla beraber RTÜK'ün Exxen'e idari para cezası kesmesi hakkında ilk kez konuştu. Sessizliğini bozan ünlü komedyen, RTÜK ile ilgili "Çok tutulan mizah işlerinde her seferinde sansür uygulanmıştır. Kemal Sunal'ın 'Eşoleşek' kelimesini sansürleyen bir kurum. Benim üzerimden izleyicilerimi, özellikle Z kuşağını eleştirdiler ona üzüldüm. Yoksa umurumda değil." ifadelerini kullandı.