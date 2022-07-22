Evrenin en eski galaksisi keşfedildi NASA'dan heyecanlandıran görüntüler
NASA'nın 25 Aralık 2021 tarihinde uzaya gönderdiği James Webb Teleskobu (JWST), evrenin bilinen en eski galaksisini keşfetti.
NASA'nın geçtiğimiz yıl 25 Aralık tarihinde evrenin derinliklerine incelemek için uzaya gönderdiği James Webb Teleskobu (JWST), dünyaya fotoğraflar göndermeye başladı. Gelen verilere göre büyük patlamadan 300 milyon yıl sonra oluşan evrenin bilinen en eski galaksisi keşfedildi. GLASS-z13 (GN-z13) olarak isimlendirilen galaxy, bundan tam 13.8 milyar yıl önce büyük patlamadan 300 milyon yıl sonra meydana geldi.
2015 yılında Hubble Teleskobu tarafından keşfedilen önceki rekor sahibi ise evrenin doğumundan 400 milyon yıl sonra oluşan GN-z11 adlı galaksiydi.
Nasıl tespit edildi?
JWST, en eski yıldızlardan ve galaksilerden gelen ışığı tespit edebilen Yakın Kızılötesi Kamera (NIRCam) cihazını kullanarak GN-z13'ü görüntüledi. Bu teleskop, ışığın uzayda seyahat etmesi için geçen süreyi analiz ederek, zamanda geri 'gitmek' için geniş bir kızılötesi ışık yelpazesi kullanıyor. JWST, ı GN-z13'ü araştırırken aynı zamanda GN-z11'i de tespit etti.
Bununla birlikte, ABD’deki Harvard Üniversitesi ve Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden araştırmacılar, her ikisinin de yaşlı olmasına rağmen galaksilerin her birinin çok küçük olduğunu aktardı.