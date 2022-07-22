Evrenin en eski galaksisi keşfedildi NASA'dan heyecanlandıran görüntüler

Nasıl tespit edildi?

JWST, en eski yıldızlardan ve galaksilerden gelen ışığı tespit edebilen Yakın Kızılötesi Kamera (NIRCam) cihazını kullanarak GN-z13'ü görüntüledi. Bu teleskop, ışığın uzayda seyahat etmesi için geçen süreyi analiz ederek, zamanda geri 'gitmek' için geniş bir kızılötesi ışık yelpazesi kullanıyor. JWST, ı GN-z13'ü araştırırken aynı zamanda GN-z11'i de tespit etti.