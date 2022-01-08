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'Evliyken yaptıysa terbiyesizlik olmuştur' diyen Fatih Ürek aldatma sözleri: Gidip kafalarını vursunlar

'Evliyken yaptıysa terbiyesizlik olmuştur' diyen Fatih Ürek aldatma sözleri: Gidip kafalarını vursunlar

Gülşah Saraçoğlu ve Deha Bilimlier'in aşk yaşadığı iddiasıyla ilgili konuşan Fatih Ürek, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'Evliyken yaptıysa terbiyesizlik olmuştur' diyen Fatih Ürek aldatma sözleri: Gidip kafalarını vursunlar

Televizyonlarda gündüz kuşağında yayınlanan kadın programlarını eğlenceli ve farklı bir dille ele alan 'Nalan'ın galası, geçtiğimiz akşam Kanyon AVM'de gerçekleşti. Galaya filmin yapımcıları, yönetmeni ve tüm başrol oyuncuları katıldı.

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'Evliyken yaptıysa terbiyesizlik olmuştur' diyen Fatih Ürek aldatma sözleri: Gidip kafalarını vursunlar

Galaya katılan isimlerden Fatih Ürek, basın mensuplarıyla konuştu. 

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'Evliyken yaptıysa terbiyesizlik olmuştur' diyen Fatih Ürek aldatma sözleri: Gidip kafalarını vursunlar

Ürek "Filmi merakla bekliyorum, zaten oyuncular çok iyi hemen izlemek istiyorum filmi." ifadelerini kullandı.

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'Evliyken yaptıysa terbiyesizlik olmuştur' diyen Fatih Ürek aldatma sözleri: Gidip kafalarını vursunlar

Muhabirlerin Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu'nun aşk yaşadığı iddiasını sorması üzerine Ürek'ten açıklama geldi. 

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