'Evliyken yaptıysa terbiyesizlik olmuştur' diyen Fatih Ürek aldatma sözleri: Gidip kafalarını vursunlar

Televizyonlarda gündüz kuşağında yayınlanan kadın programlarını eğlenceli ve farklı bir dille ele alan 'Nalan'ın galası, geçtiğimiz akşam Kanyon AVM'de gerçekleşti. Galaya filmin yapımcıları, yönetmeni ve tüm başrol oyuncuları katıldı.