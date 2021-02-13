Evlilik programı ve 'Evlilik' itirafı duyanları şoke etti Songül Karlı gerçeği böyle anlattı
Songül Karlı, FOX TV'de bir dönem yayımlanan 'Su Gibi' programının reyting gerçeğini itiraf etti. Eski eşi Metin Yüncü hakkında söyledikleri de bomba...
Spor yaparken giydiği, giymediği kıyafetlerle magazin gündeminde uzunca konuşulan Songül Karlı'nın evlilik ve evlilik programı gerçekleri de ağızları açık bıraktı. Eski eşi Metin Yüncü ile evliliğinin reyting uğruna olduğunu, pek de tanımadığını söyledi. Anlattıkları herkesi şaşırttı.
Üç evliliğinin hüsranla bitmesinin altında yatanın erkeklerin maske takarak gerçek yüzlerini gizlemesi olduğunu vurgulayan Karlı'nın, bu konuda söyledikleri şunlar:
'Adam yok adam. Oturduğum sitede birçok manken, oyuncu, şarkıcı var, hepsi yalnız. Birçok güzel ve çalışkan kadın var, adam yok. Piyasadaki erkekler çok iyi tiyatrocu, oynuyor hepsi. Bir sürü ünlü kadınla birlikte olmak ve skor yapmak peşindeler. Son kocam bile meşhur olma derdindeydi.'
Bu bir ‘itiraf’ değil, Karlı’nın kendince yaptığı tespit. Songül Karlı’nın itirafı Uğur Arslan’la birlikte FOX’ta yıllarca yaptıkları evlilik programı ‘Su Gibi’ projesiyle ilgili.