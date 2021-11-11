Evlilik dışı ilişki aşk yaşayan kadını kırbaçlayarak bayılttılar!

Endonezya'daki tüm itirazlara karşın kırbaç cezasına devam eden Aceh eyaletinden gelen görüntüler insan hakları savunucularının tepkilerine yol açtı. Ülkede şeriat yasalarının uygulandığı tek eyalet olan Aceh son yıllarda verdiği tüm sözlere rağmen kırbaç cezasını ciddi şekilde artırdı.