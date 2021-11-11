Evlilik dışı ilişki aşk yaşayan kadını kırbaçlayarak bayılttılar!
ENDONEZYA'da tüm itirazlara karşın kırbaç cezasına devam eden Aceh eyaletinden yine kan donduran görüntüler geldi. Aceh'te bir kadın ve erkek evlilik dışı ilişkileri olduğu gerekçesiyle kırbaç cezasına çarptırıldı.
Endonezya'daki tüm itirazlara karşın kırbaç cezasına devam eden Aceh eyaletinden gelen görüntüler insan hakları savunucularının tepkilerine yol açtı. Ülkede şeriat yasalarının uygulandığı tek eyalet olan Aceh son yıllarda verdiği tüm sözlere rağmen kırbaç cezasını ciddi şekilde artırdı.
Yüzde 88'ini Müslümanların oluşturduğu 280 milyon nüfuslu Endonezya’da şeriat kanunlarının uygulandığı tek bölge olan Aceh eyaletinde bir kadın ve erkek evlilik dışı ilişkileri olduğu gerekçesiyle kırbaç cezasına çarptırıldı.
Halk da merkezi yönetim de 'kaldırılsın' diyor
Eyalette kumar,zina ve alkol içmek içmek gibi suçlar kırbaç ile cezalandırılıyor. Halk da merkezi yönetim bu uygulamanın kaldırılmasından yana.
Tepkiler çığ gibi büyüyor
Eyaletten gelen korkunç görüntüler Dünya çapında insan hakkı aktivistleri ve sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki ile karşılandı. 2017 yılında ülkenin cumhurbaşkanı kırbaç cezasının 'çağ dışı' olarak belirtip kaldırılmasını istemişti.