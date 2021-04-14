Son zamanlarda Çukur dizisinde Efsun karakteriyle adından sıklıkla söz ettiren Damla Sönmez'in kendisi gibi oyuncu Ushan Çakır ile mutlu bir ilişkisi vardı. Sönmez, Çakır için "Doğru insanı bulduğuma inanıyorum, o benim hayat arkadaşım" diyerek mutlu ilişkilerini tasdiklemişti. Fakat bu ilişki mutlu sonla bitmedi.