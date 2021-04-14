Evlilik beklenirken şok karar Çukur'un yıldızı Damla Sönmez Ushan Çakır aşkı bitti
9 yıldır beraber olan Damla Sönmez ve Ushan Çakır ayrılık kararlarıyla herkesi şaşırttı. İkilinin yakın zamanda evlenmesi bekleniyordu.
Son zamanlarda Çukur dizisinde Efsun karakteriyle adından sıklıkla söz ettiren Damla Sönmez'in kendisi gibi oyuncu Ushan Çakır ile mutlu bir ilişkisi vardı. Sönmez, Çakır için "Doğru insanı bulduğuma inanıyorum, o benim hayat arkadaşım" diyerek mutlu ilişkilerini tasdiklemişti. Fakat bu ilişki mutlu sonla bitmedi.
2012 yılında Uzun Hikaye filminin çekimlerinde tanışan ikili, 2018 yılında aile arasında düzenlenen törenle nişanlanmıştı.
Sevenlerinin düğün tarihi beklediği çift yollarını ayırma kararı aldı. Konuyla ilgili yakınlarına konuşan Damla Sönmez, "Evet dedikodular doğru. Ayrıldık, kısmet" diyerek ayrılığı onayladı.
Öte yandan Damla Sönmez son olarak Çukur dizisinde rol alırken Ushan Çakır ise Netflix'te yayımlanan Yılmaz Erdoğan imzalı ''Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?'' filminde rol almıştı.