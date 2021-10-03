Evlilik arifesinde Özge Gürel'in dünyası başına yıkıldı! Felaket tellalı duyurdu
Özge Gürel ve Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncusu Serkan Çayoğlu evlilik öncesi aldıkları haberle şok oldular.
İlk bölümü 2014'te yayınlanan Kiraz Mevsimi dizisinde başrolleri paylaşan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu dizi sırasında aşk yaşamaya başlamıştı. Uzun ilişkilerine çift sadece Abir kez mola vermişti.
İki ay önce çıktıkları Amerika tatilinde Özge Gürel’e sürpriz yaparak evlenme teklif eden Serkan Çayoğlu, “evet” yanıtıyla havalara uçmuştu.
Yaz aylarında nikâh masasına oturmayı planlayan çift, aileleriyle de küçük bir kutlama yapmıştı.
Şu sıralar dizi çekimleri nedeniyle Kıbrıs'ta bulunan yakışıklı oyuncu, proje bitimiyle birlikte nişan yapmaya hazırlanıyordu.