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Evlilik açıklaması geldi! Sezen Aksu'nun gelini Alina Boz'dan itiraf: 13 yaşımdan beri ilk defa...

Evlilik açıklaması geldi! Sezen Aksu'nun gelini Alina Boz'dan itiraf: 13 yaşımdan beri ilk defa...

'Minik Serçe' lakaplı sanatçı Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşayan Alina Boz, "evlilik" sorularına yanıt verdi.

Evlilik açıklaması geldi! Sezen Aksu'nun gelini Alina Boz'dan itiraf: 13 yaşımdan beri ilk defa...

Son dönemin popüler oyuncuları arasında yer alan Alina Boz, önceki akşam Şişli'deki bir mekanda objektiflere yansıdı. 

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Evlilik açıklaması geldi! Sezen Aksu'nun gelini Alina Boz'dan itiraf: 13 yaşımdan beri ilk defa...

Boz, kendisini görüntüleyen muhabirlere, "Uzun zamandır denk gelemiyorduk. Sevindim sizleri gördüğüme..." dedi.

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Evlilik açıklaması geldi! Sezen Aksu'nun gelini Alina Boz'dan itiraf: 13 yaşımdan beri ilk defa...

Basın mensuplarının, "Bu süreçte neler yaptınız?" sorusuna yanıt veren Alina Boz, "Eğitim hayatıma önem verdim." dedi.

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Evlilik açıklaması geldi! Sezen Aksu'nun gelini Alina Boz'dan itiraf: 13 yaşımdan beri ilk defa...

Boz "İyi geldi dinlemek... 13 yaşımdan beri ilk defa bu kadar uzun dinlendim." ifadelerini kullandı.

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