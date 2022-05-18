Evliliğin keyfini süremedi! Mahkemeden Hazal Kaya'ya kötü haber: Kokuyu fark edince olanlar oldu
Son olarak Netflix'te yayınlanan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde Esra ve Peride karakterlerini canlandıran Hazal Kaya'ya mahkemeden kötü haber geldi.
Oyuncu Hazal Kaya, evlenmeden önce Ali Atay ve annesi ile birlikte yaşamak için Göktürk'te orman içinde Doç. Dr. Genç'e ait daireyi kiraladı.
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Kaya, Göktürk'teki daire için bir yıllık kira bedeli 192 bin lirayı peşin ödemişti.
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İddiaya göre, çocuk sahibi olma planları da yapan oyuncu Kaya ve eşi, evde ağır bir küf kokusu fark edince ev sahibine durumu bildirmişti.
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Dr. Genç olumlu yaklaşmayınca, Kaya kira sözleşmesini feshetti.
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