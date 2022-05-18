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Evliliğin keyfini süremedi! Mahkemeden Hazal Kaya'ya kötü haber: Kokuyu fark edince olanlar oldu

Evliliğin keyfini süremedi! Mahkemeden Hazal Kaya'ya kötü haber: Kokuyu fark edince olanlar oldu

Son olarak Netflix'te yayınlanan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde Esra ve Peride karakterlerini canlandıran Hazal Kaya'ya mahkemeden kötü haber geldi.

Evliliğin keyfini süremedi! Mahkemeden Hazal Kaya'ya kötü haber: Kokuyu fark edince olanlar oldu

Oyuncu Hazal Kaya, evlenmeden önce Ali Atay ve annesi ile birlikte yaşamak için Göktürk'te orman içinde Doç. Dr. Genç'e ait daireyi kiraladı.

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Evliliğin keyfini süremedi! Mahkemeden Hazal Kaya'ya kötü haber: Kokuyu fark edince olanlar oldu

Kaya, Göktürk'teki daire için bir yıllık kira bedeli 192 bin lirayı peşin ödemişti.

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Evliliğin keyfini süremedi! Mahkemeden Hazal Kaya'ya kötü haber: Kokuyu fark edince olanlar oldu

 İddiaya göre, çocuk sahibi olma planları da yapan oyuncu Kaya ve eşi, evde ağır bir küf kokusu fark edince ev sahibine durumu bildirmişti.

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Evliliğin keyfini süremedi! Mahkemeden Hazal Kaya'ya kötü haber: Kokuyu fark edince olanlar oldu

Dr. Genç olumlu yaklaşmayınca, Kaya kira sözleşmesini feshetti. 

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