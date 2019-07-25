Evliliği hakkındaki iddialara yanıt verdi! Bensu Soral boşanıyor mu?
Ünlü oyuncu Bensu Soral'ın evliliği çatırdadı mı? Hakan Baş evliliğinde ayrılık iddiaları hız kesmeden yayılırken güzel oyuncu Soral, bu iddialara son noktayı koydu.
Geçtiğimiz yıl görkemli bir düğün ile dünyaevine giren Bensu Soral ve Hakan Baş'ın evliliklerinde kriz yaşandığı, ikilinin ayrılacakları dair söylentiler kulaktan kulağa hızla yayılmaya başlamıştı ki Bensu Soral bu ididalara artık bir dur demek istercesine bir açıklama yaptı.
İkili bu iddialar, dilden dile dolanırken beraber çıktıkları bir tatilde el ele görüntülenmiş fakat bu görüntü dahi iddiaların bitmesini sağlamamıştı. Güzel oyuncu Bensu Soral sonunda iş insanı Hakan Baş ile evliliğine dair çıkan haberler için son noktayı koydu.
Bensu Soral ve Hakan Baş çifti, geçtiğimiz günlerde Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi.
Bir hayli keyifli olan çift, ayrılık iddiaları hakkında ilk kez konuştu. Bensu Soral, kıskançlık krizi yüzünden çıkan boşanma haberlerini net bir dille yalanladı.
Soral, bu iddialar için “Bizi tanıyan insanlar öyle bir şey olmadığını biliyor. Haberleri çok üzülerek okuyoruz. Tamamen yalan bir haber” diyerek son noktayı koydu.