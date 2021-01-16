Evli olmasına rağmen cinsel içerikli mesajlar atan Armie için skandal iddialar
Armie Hammer, geçtiğimiz günlerde evli olmasına rağmen çok sayıda kadına cinsel içerikli mesaj atmasıyla gündeme gelmişti. Eski kız arkadaşının son iddiaları ise dudak uçuklattı.
10 yıllık eşiyle evliliğini bitirme kararı aldıklarını açıklayan oyuncu Armie Hammer hakkında geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddialara kelimenin tam anlamıyla dudak uçuklatan yeni bir tane daha eklendi.
2010 yılında evlendiği iki çocuğunun annesi Elizabeth Chambers'ı, sosyal medya üzerinden cinsel içerikli mesajlar göndererek aldattığı ileri süren Armie Hammer'ın eski kız arkadaşı Courtney Vucekovich, oyuncu hakkında şaşırtan sözler sarf etti.
Geçtiğimiz haziran ayında Hammer ile ilişki yaşayan 34 yaşındaki Vucekovich, Hammer'ın cinsel içerikli fantezilerini kendisine de anlattığını belirterek "Bana kaburgalarımı kırıp mangal yapmak ve yemek istediğini söyledi" dedi.
Genç kadın, Hammer'ın, ilişkilerinin çok erken evresinde bu sözleri sarf ettiğini de ekledi. Bu arada Armie Hammer'ın çeşitli kadınlara "Kanlarını içmek istediğini" belirttiği mesajları da basına yansıdı.