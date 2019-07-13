Evli kulüp başkanından hamile kaldığı söylenince Serenay Sarıkaya affetmedi! Davayı açtı

“Haberin ardından programın sunucusu ve moderatör Pınar Ergüner, “Öyle bir şey iddia edeceğiz ki kimileri yalanlayacak” diyerek Serenay Sarıkaya’nın evli bir kulüp başkanı ile birlikte olduğunu ve ondan hamile kaldığını, kulüp başkanının çocuğu aldırmak istediği, Sarıkaya’nın çocuğu aldırmak istemediği, çocuğu aldırmazsa rezil olacağı, doktora aldırması için para teklif edildiği gibi gerçek dışı, iftira niteliğinde bir haber yayımlanmıştır.