Evli futbolcu sevgilisi Jaqueline Sousa'dan çocuk sahibi oldu: Düğününde bile bana mesajlar attı

İddiaya göre başarılı Premier Lig yıldızının kardeşi de Jaqueline'yi aradı ve abisi için bir şans daha istedi. Düğün gecesi eşinden ayrı olduğu anlarda sevgilisine mesajlar atan o futbolcu, ilişkiye devam etmek istediğini kendisini bırakmaması için yalvardı. Jaqueline Sousa şunları söyledi: ''Düğün töreni ve partisi sırasında bile bana her zaman mesaj attı. Evlendiği gece ondan ayrıldım çünkü bu benim için çok fazlaydı. Tüm enerjimi ona harcadım. Zihinsel ve fiziksel olarak yorulmuştum.