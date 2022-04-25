Evlere işaretler yapmışlar! Korku filmi platosuna benziyor: İzmir'de bu köyde sadece 10 kişi yaşıyor

Ural "Göç başladıktan 30 sene sonra köy tamamen boşaldı. Köy terkedildikten sonra yapım şirketlerinin dikkatini çekti. Çanakkale dönem dizisi olan Seddülbahir 32 Saat’in bazı sahneleri burada çekildi. Daha sonra korku filmleri de çekildi” dedi.