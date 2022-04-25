Evlere işaretler yapmışlar! Korku filmi platosuna benziyor: İzmir'de bu köyde sadece 10 kişi yaşıyor
İZMİR’de 70’li yılların başında, yeni kurulan fabrikalarda çalışmak üzere sakinlerinin bir bir terk ettiği Hacıömerli köyü, dönem dizisi ve korku filmi yapımcılarının gözdesi oldu.
İzmir’in Aliağa ilçesine bağlı Hacıömerli köyü, 1970’lerde bölgeye kurulan fabrikalardan dolayı, sakinlerinin göç etmesi sebebiyle adeta terk edildi.
Köylülerin, çevrede kurulan fabrikalarda çalışmak üzere terk ettiği Hacıömerli köyünde, 3 hanede yaklaşık 10 kişi yaşamını sürdürürken, köy ise yapımcıların gözdesi oldu.
Terk edilmeden önce köyün merkez niteliğinde olduğunu söyleyen Hacıömerli Mahallesi Muhtarı Suat Ural, “Köyümüzde; yağhane, terzi, bakkal, nalbant varmış. Köyümüz, civar köylerin alışveriş yaptığı bir köy konumundaymış." dedi.
Ural "Göç başladıktan 30 sene sonra köy tamamen boşaldı. Köy terkedildikten sonra yapım şirketlerinin dikkatini çekti. Çanakkale dönem dizisi olan Seddülbahir 32 Saat’in bazı sahneleri burada çekildi. Daha sonra korku filmleri de çekildi” dedi.