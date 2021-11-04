'Evlenmeden anne olabilirim' demişti! Burcu Özberk itiraf etti: Hayatımda bir kez...
Fox TV'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra Erten karakterini canlandıran Burcu Özberk'ten itiraf geldi.
Burcu Özberk, geçtiğimiz aylarda da evlilik ile ilgili düşüncelerini dile getirmişti. Özberk'in "Maalesef kadınlar olarak biyolojik açıdan biraz şanssızız" açıklamasını yapmıştı.
"Belli bir yaştan sonra çocuk sahibi olamıyoruz" diyen Özberk "aen de 31 yaşındayım. Evlenmeyi de düşünmüyorum ama kendime güvenirsem babasız bir çocuğu dünyaya getirebilirim. Bu yüzden de yumurtalıklarımı dondurmayı düşünüyorum." demişti.
Anne olmak için evlenmesine gerek olmadığını ifade eden Burcu Özberk, Elele Dergisi'ne özel hayatıyla ilgili konuştu.
Sadece bir kez aşık olduğunu itiraf eden Özberk, bu duyguyu "Aşk bence bir bağımlılık, hastalık gibi..." sözleriyle nitelendirdi.