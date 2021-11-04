BIST 1.574
DOLAR 9,72
EURO 11,24
ALTIN 559,84

'Evlenmeden anne olabilirim' demişti! Burcu Özberk itiraf etti: Hayatımda bir kez...

'Evlenmeden anne olabilirim' demişti! Burcu Özberk itiraf etti: Hayatımda bir kez...

Fox TV'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra Erten karakterini canlandıran Burcu Özberk'ten itiraf geldi.

'Evlenmeden anne olabilirim' demişti! Burcu Özberk itiraf etti: Hayatımda bir kez...

Burcu Özberk, geçtiğimiz aylarda da evlilik ile ilgili düşüncelerini dile getirmişti. Özberk'in "Maalesef kadınlar olarak biyolojik açıdan biraz şanssızız" açıklamasını yapmıştı. 

118
'Evlenmeden anne olabilirim' demişti! Burcu Özberk itiraf etti: Hayatımda bir kez...

"Belli bir yaştan sonra çocuk sahibi olamıyoruz" diyen Özberk "aen de 31 yaşındayım. Evlenmeyi de düşünmüyorum ama kendime güvenirsem babasız bir çocuğu dünyaya getirebilirim. Bu yüzden de yumurtalıklarımı dondurmayı düşünüyorum." demişti. 

218
'Evlenmeden anne olabilirim' demişti! Burcu Özberk itiraf etti: Hayatımda bir kez...

Anne olmak için evlenmesine gerek olmadığını ifade eden Burcu Özberk, Elele Dergisi'ne özel hayatıyla ilgili konuştu.

318
'Evlenmeden anne olabilirim' demişti! Burcu Özberk itiraf etti: Hayatımda bir kez...

Sadece bir kez aşık olduğunu itiraf eden Özberk, bu duyguyu "Aşk bence bir bağımlılık, hastalık gibi..." sözleriyle nitelendirdi.

418