Evinin yakınlarında kemik ve kıyafet bulundu! Korhan Berzeg düğümü çözülüyor mu?

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kıyafet ve muhtelif kemik parçalarının, kırsal Armutlu Mahallesi'ne yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıktaki engebeli ve orman örtüsünün yoğun olduğu dere yatağında, köylü vatandaşlar tarafından bulunduğu belirtildi.