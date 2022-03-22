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Eve koyduğu gizli kamerayı izleyince gözlerine inanamadı! Kan donduran işkence dehşeti: Çığlıklar attı

Eve koyduğu gizli kamerayı izleyince gözlerine inanamadı! Kan donduran işkence dehşeti: Çığlıklar attı

İSTANBUL'da 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadının, bakıcısının akıl almaz işkencelerine maruz kaldığı ortaya çıktı.

Eve koyduğu gizli kamerayı izleyince gözlerine inanamadı! Kan donduran işkence dehşeti: Çığlıklar attı

Okuyanların da görenlerin de vicdanlarını sızlatan olay geçen ay Kadıköy Suadiye'de yaşandı. Türkmenistanlı uyruklu bakıcı M.S.A., 80 yaşındaki M.K.D.'yi gün gün adeta ölüme götürdü. 4 yıldır bakıcılığını yaptığı yaşlı kadına yapmadığını bırakmadı. Bir gün tokat, bir gün tekme attı.

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Eve koyduğu gizli kamerayı izleyince gözlerine inanamadı! Kan donduran işkence dehşeti: Çığlıklar attı

Acımasız bakıcı, bakıma muhtaç yaşlı kadını sürekli darp etti. Şiddetin boyutu öyle büyüktü ki 80 yaşındaki kadın gözyaşlarına boğuldu.

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Eve koyduğu gizli kamerayı izleyince gözlerine inanamadı! Kan donduran işkence dehşeti: Çığlıklar attı

Vücudunu ısırdı: Yaşlı kadın çığlıklar atsa da bakıcı onu saçlarından çekip sürükledi, boğazını sıkıp nefes almasını engelledi, vücudunu ısırdı, boğmaya kalktı, düştüğünde ise kaldırıp tekrar tekrar dövdü.

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Eve koyduğu gizli kamerayı izleyince gözlerine inanamadı! Kan donduran işkence dehşeti: Çığlıklar attı

Morarma ve şişlik: Alzehimer hastası M.K.D.'nin yaşadığı dram aslında geçtiğimiz yıl vücudundaki morartı ve şişliklerle görünür olmuştu ancak birçok rahatsızlığı bulunduğu için şiddete ihtimal verilmemişti. Ta ki yaşlı kadının kızı annesinin kulağında morarma ve şişlik görene kadar.

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