Eve koyduğu gizli kamerayı izleyince gözlerine inanamadı! Kan donduran işkence dehşeti: Çığlıklar attı

Morarma ve şişlik: Alzehimer hastası M.K.D.'nin yaşadığı dram aslında geçtiğimiz yıl vücudundaki morartı ve şişliklerle görünür olmuştu ancak birçok rahatsızlığı bulunduğu için şiddete ihtimal verilmemişti. Ta ki yaşlı kadının kızı annesinin kulağında morarma ve şişlik görene kadar.