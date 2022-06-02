Eve kısa yoldan çıkmak istedi küçük çocuğun akıllara durgunluk veren ölümü! Her yerine saplandı

Kolondaki açıkta bulunan demirler çocuğun vücuduna saplandı. Olayı gören vatandaşlar itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri de çocuğu saplandığı demirlerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri ve savcı çocuğun düştüğü yerde incelemelerde bulundu. Vatandaşlar ise, çocuğun geçtiği yolda yeterli önlem alınmadığını söyledi.