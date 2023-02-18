Eve geldiğinde dehşete düşüren manzara ile karşılaştı! Sakarya'da facia 3 kişi öldü

Evde aileyi hareketsiz şekilde bulan Hacer Zengin’in kardeşi durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Abdurrahim, eşi Hacer ve çocukları Zeynep’in hayatını kaybettiği belirlendi.Emirhan’ın durumunun kritik olduğu öğrenildi.