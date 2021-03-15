Evden çıkmıyor kimseyle görüşmüyor denmişti! Elçin Sangu sessizliğini bozdu
Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle oyunculuk dünyasına atılan Elçin Sangu hakkındaki iddialara verdiği yanıt şaşırttı.
2015 yılında yayınlanan “Kiralık Aşk” dizisiyle yıldızı parlayan Elçin Sangu, son olarak Ezel Akay’ın “9 Kere Leyla” filminde rol almıştı. Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ köşe yazısında Sangu ile ilgili çeşitli iddialarda bulundu.
Üstündağ yazısında Sangu'nun yeni bir projeye kadar kendini eve kapatmaya karar verdiği yazmıştı.
Üstündağ yazısında Sangu'nun hem pandemi koşulları yüzünden hem de yüzünün eskimesini istemediğinden bu kararı aldığını öne sürmüştü.
Sangu'nun henüz bir projeye evet demeyi düşünmediği de iddia edilmişti.