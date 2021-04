Evde yapılabilecek egzersiz hareketleri

Nefes egzersizleri

Dik bir pozisyonda oturularak yapılan bu egzersiz sırasında her iki el, göğüs kafesinin alt kısmına, vücudun yanlarına yerleştirilir. Her iki elin parmakları birbirine bakacak şekilde eller konumlandırıldıktan sonra ağızdan nefes verilerek akciğerlerdeki hava boşaltılır ve ardından eller ile vücuda bastırılır. Öncelikle burundan mümkün olduğunca derin bir nefes alınır ve 3-5 saniye boyunca nefes tutulur. Daha sonra akciğerlerdeki hava, ağızdan üflenerek tamamen boşaltılır. Üçüncü nefes egzersizinde ise eller, parmak uçları yukarı bakacak şekilde göğüs bölgesine koyulur. Her iki elin işaret, orta ve yüzük parmakları köprücük kemikleri üzerinde olmalıdır. Akciğerlerdeki tüm hava boşaltıldıktan sonra, ellerle vücuda hafifçe basınç uygulanır ve burundan derin bir nefes alınır. Nefes bir süre tutulduktan sonra akciğerlerdeki hava ağızdan üflenerek tamamen boşaltılır. Böylece akciğerin tamamı için yapılan egzersizler tamamlanmış olur. Bu egzersizler gün içinde üçer set hâlinde toplam 10 kez yapılabilir.