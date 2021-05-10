Evde yapılabilecek egzersiz çeşitleri formu koruyan temel egzersizler!

Karın egzersizleri

Düzenli bir şekilde yapılan karın egzersizlerinin bu bölgede biriken yağların eritilmesinde ve karnın sıkılaşmasında etkili olduğunu söyleyen Çakmar, “Vücut kasları ısıtıldıktan sonra başlanması gereken karın egzersizlerinin en etkilisi mekik çekmektir. Düz bir zemin üzerine sırtüstü pozisyonda yatılarak yapılan mekik hareketinde, boyun bölgesine zarar vermemek için iki el kavuşturularak boyun bölgesine koyulur. Ardından karın ve kalça kasları sıkılır ve vücut desteksiz bir şekilde oturur pozisyona getirilir. Başlangıç döneminde zorlayıcı olabilen mekik hareketi yapılamıyorsa bölge kaslarının güçlendirilmesi için sırtüstü yatar pozisyonda bacaklar, 90 derece açıyla yukarı kaldırılmaya çalışılmalıdır. Bu şekilde de zorlanılıyorsa esneme özeliğine sahip örneğin bir lastik yardımıyla ayakların karın bölgesine doğru çekilmesi sağlanabilir. Aşağıya doğru indirilirken karın ve kalça kasları sıkılarak yavaş bir şekilde indirilir. Bu teknik başlangıçta 3’er setten 10 kez yapılabilir. Bunun dışında özelikle oblik dediğimiz yan karın bölgesindeki sarkmalardan da şikayet edilir. Buna alternatif olarak sopa çevirme egzersizi yapılabilir: Enseye konulan düz bir sopa ile alt gövdeyi sabit tutup, üst gövdeyi sırasıyla sağa ve sola çevirerek yapılan, yan karın kaslarını hedefleyen bir egzersizdir. Ayakta yapmakta zorlananlar düz bir yerde oturup yapılabilir. Hedef nokta mutlaka kasılmalı, nefes alışverişlerine dikkat edilmelidir. İlk başlangıç için 3’er setten 20 tekrar yapılabilir” diye konuştu.