Evde süt kaymağı nasıl yapılır?
Hem görüntüsüyle hem de tadıyla sizi mest edecek bu şahane lezzete hayran kalacaksınız. Özellikle kahvaltı sofralarınızın vazgeçilmezi olacak bu lezzetin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız içeriğimize bir göz atabilirsiniz. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda süt kaymağı tarifi.
Püf Noktası
Öncelikle en önemli püf noktası günlük doğal süt. Çünkü kaymak yapımı için bize sütün üzeri gerekli. Paket sütlerle bu imkansız. Bu nedenle yapacağınız iş güvendiğiniz bir yerden günlük doğal süt almanız.
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Malzemeler:
1 paket krema(200 ml),
1/2 su bardağı süt,
1 yemek kaşığı (tepeleme)mısır nişastası
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Hazırlanışı:
Derin bir tencerede krema, süt ve mısır nişastasını karıştırın. Kısık ateşte kaynama noktasına gelene kadar karıştırarak pişirin.
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Kaynamaya başlayan kaymağı 2 dakika daha ateşte karıştırın ve ocaktan alın.
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