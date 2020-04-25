Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır püf noktaları neler?
11 ayın sultanı Ramazan sonunda geldi. Ramazan sofralarıyla özdeşleşen Ramazan pidesi de pide severler için bu yıl da sofralarda baş köşede yerini alacak. Peki evde kendi pidesini kendisi hazırlamak isteyenler için Ramazan pidesi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? sorularının yanıtlarını merak ediyorsanız içeriğimize göz atmalısınız.
Püf Noktaları
-Maya erimeye başladığında karışımı 10 dakika dinlendirin.
-Ramazan pidesinin en önemli püf noktası, hamurun kıvamını tutturmaktır. Yoğurma işlemini en az 10 dakika boyunca sürdürün.
-Hazırladığınız hamuru streç film veya nemli bir bez ile örtün.
-Odanın sıcaklığı yüksek olursa, maya daha çabuk çözünmeye başlar.
-Hamur iki katına geldiğinde mayalama işlemi son bulur.
Malzemeler
1 su bardağı ılık süt
1 çay bardağı ılık su
Yarım paket yaş maya
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı toz şeker
2 yemek kaşığı zeytinyağı
3-4 su bardağı un
Hamurun üzeri için:
1 yemek kaşığı un
2-3 yemek kaşığı su
Üzeri için:
1 yumurta sarısı
1 yemek kaşığı yoğurt
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Susam ve çörek otu
Hazırlanışı
Derin bir karıştırma kabına ılık süt ve suyu alın. Yaş mayayı ufalayarak ilave edin. Tuz, toz şeker ve zeytinyağını ekleyip maya ve toz şeker tamamen eriyene kadar karıştırın.