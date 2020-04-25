Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır püf noktaları neler?

Püf Noktaları

-Maya erimeye başladığında karışımı 10 dakika dinlendirin.

-Ramazan pidesinin en önemli püf noktası, hamurun kıvamını tutturmaktır. Yoğurma işlemini en az 10 dakika boyunca sürdürün.

-Hazırladığınız hamuru streç film veya nemli bir bez ile örtün.

-Odanın sıcaklığı yüksek olursa, maya daha çabuk çözünmeye başlar.

-Hamur iki katına geldiğinde mayalama işlemi son bulur.