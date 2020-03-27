Evde pratik şekilde magnolia tatlısı nasıl yapılır?
Evde yapabileceğiniz kolay lezzetlerden biri olan magnolia tarifini evde kolay yollarla yapmanın püf noktalarını bir araya getirdik!
New York'un popüler pastanelerinden birinde ortaya çıkan ve Türkiye'de tutkunu çok olan magnolia tatlısı, bebe bisküvisi ve kendine özel kremasıyla hazırlanıyor. Muz veya çilekle süslenerek sunuma hazırlanıyor.
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İşte magnolia yapmak için ihtyiacınız olan malzemeler ve püf noktaları!
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Malzemeler
5 su bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker, 1 paket vanilya, 1 adet yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı un, 1,5 çay bardağı krema, 1 paket bebe bisküvisi, 15-20 adet çilek evde magnolia yapmak için yeterli olacaktır.
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Yapılış aşaması
Bir tencerenin içerisine süt, şeker, nişasta, un ve yumurta sarısını aktarın. Güzelce karıştırın. Orta ateşte kıvam alana kadar karıştırarak pişirin. Kıvam alınca ocaktan alın ve karıştırarak biraz ılıtın.
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