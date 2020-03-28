Evde nasıl yoga yapılır fazla şeye ihtiyaç yok!
Evde yaklaşık olarak yapacağınız 15 dakikalık yoga ile tüm kötü enerjileri geride bırakarak fit bir vücuda sahip olabilirsiniz. İşte yoga yapmanın püf noktaları...
Evde yoga yapmak için çok fazla teferruat gerektiren araç gereçlere ihtiyacınız yok! Evde yoga yaparken; yoga matı ve eğitici yoga videoları bulundurmanız yeterli olacaktır.
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Yaptığınız detaylı araştırma sonucunda günlük kendinize ayırabileceğiniz 15 dakika ile ihtiyacınız olan sonuca ulaşabilirsiniz.
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-Yoga yapmayı günlük hayatınızda spor veya zorunda olduğunuz bir amaç haline getirmek yerine, hayatınıza kazandıracağınız alışkanlık haline getirerek, kendinizi sıkmamak için sürekli olarak yeni pozisyonlar yaparak bol bol yoga videoları izleyin.
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-Evinizde kendinize bir yoga köşesi seçin ve evin içerisinde dolanırken günlük yapacağınız yoga köşenizin size hatırlatıcı bir işlevi olsun.
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