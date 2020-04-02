Evde meditasyon nasıl yapılır her gün sadece 1 dakika!
Meditasyon nasıl yapılır? Siz de içinizdeki enerjiyi çok kolay bir şekilde hissedebilirsiniz.İşte evde yapabileceğiniz meditasyon yöntemi!
Gün içerisinde yaşadığınız herhangi bir gerginlikten kurtulmak veya gelecek veya geçmiş için kafanıza sürekli olarak takılan kaygılardan uzaklaşmak için ihtiyacınız olan temel şey sadece 1 dakikadır.
1 dakikada meditasyonla tüm öfkenizden ve gerginliğinizden kurtulabilirsiniz. Zaman zaman arkadaşlarınız, eşiniz veya ailenizle konuşmak istemediğiniz ancak rahatlamaya ihtiyaç duyduğunuz anlarda kendinize ayıracağınız 1 dakikalık meditasyonla tüm negatif düşüncelerden arınabilirsiniz!
İşte okurlarımız için bir araya getirdiğimiz Amerika'daki UMASS Tıp Merkezi'nde John Kabat-Zinn'in çalışmaları sonucunda farkındalık temelli bilişsel terapi uygulamalarıyla 1 dakikalık meditasyon...
İlk olarak arkası düz olan bir sandalyede dik bir şekilde arkaya yaslanmadan omurganızı kendiniz destekleyecek şekilde durun. Bu esnada ayakalarınız yere basarak gözleri kapatıp tek bir noktaya odaklanın.