Evcil hayvanı olanlar dikkat! Son tarih 31 Aralık: Para cezası var

Mikroçip uygulamasının nasıl yapıldığını anlatan veteriner hekim Mehmet Deniz, “Çok basit bir işlem. Kedi ve köpeğimiz sakin durduğu sürece aşı yaparmış gibi direk derisinin altına pirinç tanesi kadar implantı yerleştiriyoruz. İki tane kürek kemiğinin arasına yerleştiriliyor. Dışarıdan GPS ile takip etme gibi bir imkanınız yok sadece vatandaşlarda olduğu gibi kimlik numarası üzerinden seri numarasıyla birlikte çiplenme ve bunun da yavaş yavaş sisteme entegrasyonu olsun diye yapılan bir süreç bu. Bu sene 31 Aralık tarihine kadar son. Yeni karnemiz ve seri numarası olan sisteme yerleştirilen işlemler var bunlarla birlikte takibini yapıyoruz.