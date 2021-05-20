Evcil hayvan sahiplenmenin faydaları saymakla bitmiyor!

“Hayvan sahiplenmek çocukların sorumluluk bilinci edinmesini sağlıyor”

Evcil hayvanlarla tanışıklığın daha çocuk yaşlarda oyuncaklarla ve oyunlara eşlik ederek veya içine doğulan ailenin üyesi olması ile başladığını aktaran Uzman Psikolog Seda Gün Namal, evcil hayvan sahiplenme süreçlerinden bahsetti. Sahiplenme evdeki çocuğun isteğiyle oluyorsa ebeveynlerin dikkat etmesi gereken unsurlar hakkında konuşan Namal, “Eğer ailemizin yeni bir üyesi olacaksa ve bu çocuğumuzun isteği ise minik dostumuz aramıza katıldığında bir bebek gibi bakım isteyeceği; beslenme, tuvalet, sağlık gereksinimlerinin olacağı anlatılmalı ve bu durumun ailemizin ortak kararı olması önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.