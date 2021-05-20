Evcil hayvan sahiplenmenin faydaları saymakla bitmiyor!
Evcil hayvan sahiplenmenin özellikle çocuk davranışları üzerinde birçok olumlu etkisinin olduğunu söyleyen Uzman Psikolog Seda Gün Namal, yetişkinlerde ise sosyal etkileşimi arttırdığını ve stresi azalttığını aktardı.
Hayvan sevgisi, evdeki çocukların isteği, evcil hayvan hediye edilmesi veya yakınlardan uzak olma, sevilen birinin kaybedilmesi gibi birçok nedenden dolayı sahiplenilen evcil hayvanların kişilerin psikolojisi üzerindeki olumlu etkileri saymakla bitmiyor.
Eskişehir Özel Ümit Hastanesi’nden Uzman Psikolog Seda Gün Namal, evcil hayvan bakımına karar verme ve yaş dönemleri üzerindeki psikolojik etkileri hakkında konuştu. Namal, evcil hayvan sahiplenmenin insan refahının yükselmesi adına iyi bir kaynak olduğunu, yetişkinlerde sosyal etkileşimi arttırdığını ve depresyon riskini azalttığını vurguladı.
“Hayvan sahiplenmek çocukların sorumluluk bilinci edinmesini sağlıyor”
Evcil hayvanlarla tanışıklığın daha çocuk yaşlarda oyuncaklarla ve oyunlara eşlik ederek veya içine doğulan ailenin üyesi olması ile başladığını aktaran Uzman Psikolog Seda Gün Namal, evcil hayvan sahiplenme süreçlerinden bahsetti. Sahiplenme evdeki çocuğun isteğiyle oluyorsa ebeveynlerin dikkat etmesi gereken unsurlar hakkında konuşan Namal, “Eğer ailemizin yeni bir üyesi olacaksa ve bu çocuğumuzun isteği ise minik dostumuz aramıza katıldığında bir bebek gibi bakım isteyeceği; beslenme, tuvalet, sağlık gereksinimlerinin olacağı anlatılmalı ve bu durumun ailemizin ortak kararı olması önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.
"Çocukların bilişsel, dil, sosyal-duygusal, motor gelişimi üzerinde olumlu etkileri gözlemlenmiştir”
Çocukların sorumluluk bilinci edinmesinde evcil hayvan sahiplenmenin büyük önemi olduğunu belirten Uzman Psikolog Namal, konuyla ilgili olarak şöyle konuştu: “Hayvan sahiplenmenin çocukların sorumluluk bilinci edinmesinde çok önemli bir yeri vardır. Üstelik yaşamın sürdürülmesi noktasında kendine ihtiyacı olacağını düşünmek, kendine olan güveni oldukça pekiştirmektedir. Yardımcı olmanın hissettirdiği iyilik hali ve bağlılık duygularını pekiştirmektedir. Bunların yanı sıra hiperaktivite, agresif davranış paternleri olan ve gelişimsel travmatik öyküsü olan çocuklarda kurulan temasın stresi azalttığı, kalp atışlarını yavaşlattığı, sosyal ilişki bağını güçlendirdiği düşünülmektedir. Yapılan çalışmalara bakıldığında çocukların bilişsel, dil, sosyal-duygusal, motor gelişimi üzerinde olumlu etkileri gözlemlenmiştir.”