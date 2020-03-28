Ev salçası nasıl yapılır metal kaşık kullanmayın!
Evde kendi salçanızı en sağlıklı koşullarda yapmanın en kolay adımlarını haberin devamına göz atarak yapabilirsiniz. İşte evde salça yapmanın pratik yolları!
Salçayı hemen hemen tüm yemeklerde ve soslarda kullanırız. İçerisine hiçbir katkı maddesi eklemeden, kendi ellerinizle gönül rahatlığıyla hazırladığınız salçaların mutluluğunu tadabilirsiniz.
Öncelikle salça yaparken mutlaka kaynar suya batırılmış, tahta kaşık kullanmalısınız çünkü metal kaşık ile karıştırmak salçanın kısa sürede küflenmesine sebep oluyor.
İşte sağlıklı salça tarifi
Domatesleri iyice yıkayıp soymadan dörde bölün ve robottan geçirin. Bütün domatesleri robottan geçirdikten sonra tencereye aktarın ve kısık ateşte kaynatmaya başlayın. Domatesler kaynadığı esnada tahta bir kaşık yardımıyla ara sıra karıştırın.
Salçanın suyu çekildiğinde ve kıvamı koyulaştığında bir el blender’ı yardımıyla yeniden tüm malzemeyi pürüzsüz bir kıvam alana dek iyice ezin.